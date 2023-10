Ines Trocchia 'on fire': lingerie bollente in centro a Milano. Foto

Ines Trocchia in lingerie a Milano, sfilata "on fire"

"9-1-1 ?? I am on fire", ha scritto Ines Trocchia a corredo di un breve video postato nei giorni scorsi sui social.

La soubrette sportiva e nota tifosa dell'Inter sfila con una lingerie spettacolare in centro a Milano (nella prestigiosa cornice della galleria a fianco di Piazza Duomo). E' un'esplosione di like, cuori e commenti d'amore da parte dei follower per l'influencer e modella italiana (nata a Nola il 22 dicembre 1994).

Ines Trocchia in bikini a Positano, che spettacolo

Ines Trocchia ha poi lasciato tutti senza fiato con un paio di foto in bikini dalla spiaggia di Positano. "Italian, very Italian", il messaggio a corredo degli scatti. E anche qua, sono "beautiful" a volontà per una delle donne più belle del pianeta.

Ines Trocchia è corteggiatissima anche da molti calciatori. Ma lei in passato ha chiarito: "Sanno che nella maggior parte dei casi possono avere tante donne. Ma se sei in un locale non ti approcciano loro direttamente, mandano qualche amico in ‘avanscoperta’. E su Instagram ti scrivono ma non ti seguono, questo per fare tutto di nascosto. Magari perché sono sposati"