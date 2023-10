Chiara Nasti, lady Zaccagni prolunga l'estate: l'ottobrata record diventa bollente

Chiara Nasti: "First love yourself" (Instagram nastilove)

Chiara Nasti, lady Zaccagni prolunga l'estate: foto strepitose

La Lazio di Zaccagni vince in rimonta a Glasgow sul campo del Celtic e vola in testa al girone di Champions League con 4 punti.

La bellissima moglie del campione bianconceleste, Chiara Nasti (nozze celebrate a fine giugno: qui le foto), intanto prolunga la sua estate.

I meterologi hanno parlato di ottobrata record* con temperature da mese di luglio-agosto? E l'influencer (2 milioni di follower su Instagram) scalda ancor più il clima già bollente con una serie di foto strepitose pubblicate sui social. Chiara in costume da bagno lascia senza fiato da quanto è bella e sensuale. "First love yourself" ("Prima ama te stessa") scrive la Nasti.

Scatti super, degni di una giocata di una giocata spettacolare di Mattia Zaccagni con la maglia della Lazio (il cui contratto è in scadenza nel 2025, si lavora per il rinnovo ma alcuni top club - Juventus e Napoli in primis - osservano la situazione). Guarda la gallery delle foto estive (e non solo) di Chiara Nasti.

*Dal punto di vista meteorologico l'ottobrata indica un periodo, tipico del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.