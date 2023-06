Zaccagni-Chiara Nasti, matrimonio con sorpresa: che regalo da Lotito!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, matrimonio da favola

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati martedì 20 giugno, con una cerimonia da favola. Il fatidico «Sì» è stato pronunciato nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma al Campidoglio (la stessa chiesa in cui Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi nel 2005). Poi la festa Villa Miani a Roma, dove ad attenderli c'era un panorama sulla Capitale da lasciare senza fiato.

Matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: anche Marcel Jacobs e Nicole Daza tra gli invitati

Tanti i compagni di squadra e calciatori presenti tra gli ospiti del matrimonio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. In primis il capitano della Lazio Ciro Immobile con la bellissima moglie Jessica Melena, Nicolò Casale, Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli, Matteo Pessina e Christian Maggio. E anche il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs con la compagna Nicole Daza.



Marcell Jacobs e Nicole Daza / Ciro Immobile e Jessica Melena (foto Ipa)



Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, il regalo di matrimonio di Claudio Lotito

Non solo. Presente al matrmonio anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha rivelato anche il regalo del patron della Lazio alla coppia. "Zaccagni? Lotito al matrimonio come regalo ha promesso il rinnovo di contratto". Il club capitolino premierà la grande stagione del suo campione (10 reti e 7 assist nelle 35 partite giocate in campionato) con un ritocco dell'ingaggio (dovrebbe passare dagli attuali 2 ai 3 più bonus) e matrimonio calcistico fino al 2027.

