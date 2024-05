Inter, fine dell'era Suning. Zhang non ha quei 375mln e ora Oaktree rivende

Inter, ultime 48 ore per Zhang: i proprietari cinesi stanno per perdere tutto

Suning sta per perdere l'Inter, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. La famiglia Zhang deve restituire entro martedì i soldi prestati dal fondo californiano Oaktree, ma si tratta di 375 milioni. Una cifra enorme da reperire in così poco tempo, scaduto quel termine la società cinese uscirà definitivamente di scena e al suo posto subentrerà il fondo. Il tempo scorre veloce per Steven Zhang, da mesi alla spasmodica ricerca di un assist per tenersi l’Inter fresca di scudetto della seconda stella. L’intesa con il fondo Pimco - riporta Il Corriere della Sera - pareva a un passo e, con essa, i 430 milioni indispensabili per rimborsare il creditore e affrontare almeno un’altra stagione. Poi è arrivato lo stop, improvviso. È stata Oaktree a entrare in tackle su Pimco, facendo valere le clausole del finanziamento del 2021?O è stata Pimco a tirare indietro il piede? Oppure ancora, più semplicemente, Suning non ha trovato i soldi? Impossibile dire quale ricostruzione sia veritiera, sinché non si sarà depositata la polvere sollevata dallo scontro fra Zhang e Oaktree.

Il contratto con Oaktree - prosegue Il Corriere - prevede che, in caso di escussione, il fondo dovrà versare a Suning la differenza fra il valore di mercato dell’Inter e i 375 milioni dovuti a Oaktree. Quindi, il gruppo cinese potrebbe ottenere un "indennizzo", la cui entità dipenderà dalle stime di un esperto che terrà conto anche dei debiti che pendono sul club, fra cui un’obbligazione da 415 milioni in scadenza nel 2027. Oaktree è un fondo attivo nel credito, nell’acquisto e rivendita di aziende e nel settore immobiliare. Fondato nel 1995, ha sede a Los Angeles, in California, ed è controllato dal colosso canadese Brookfield. Gestisce un patrimonio di 192 miliardi di dollari per conto di grandi investitori come fondi pensione, aziende e fondi sovrani. Il futuro dell'Inter è in bilico, Oaktree potrebbe decidere di rivendere. Ma forse non subito.