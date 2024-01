Inter-Juventus a Maresca: i precedenti dell'arbitro con le due squadre

Inter-Juventus all'arbitro Maresca

Fabio Maresca è stato designato da Gianluca Rocchi per Inter-Juventus. Sarà il 42enne arbitro di Napoli a scendere in campo domenica sera a San Siro ore 20,45 per dirigere il derby d'Italia che vede i nerazzurri avanti un punto sui bianconeri e con una partita in meno (Inter-Atalanta che verrà recuperata il 28 febbraio). Sarà assistito da Carbone e Giallatini con Doveri come quarto ufficiale. La sala Var sarà invece affidata a Massimiliano Irrati, che avrà come assistente Di Paolo.

Maresca arbitra il derby d'Italia, i precedenti con Inter e Juventus

Fabio Maresca - 125 presenze in serie A dalla stagione 2013/14 - ha arbitrato 17 volte l'Inter con un bilancio di 11 vittorie per i nerazzurri, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il direttore di gara campano con la Juve ha 15 match diretti: 11 vittorie dei bianconeri, un pareggio e 3 sconfitte. E' al primo derby d'Italia della sua carriera.

In questa stagione Maresca ha arbitro Juventus-Lazio 3-1, mentre con i nerazzurri ha fatto Inter-Roma 1-0 e Lazio-Inter 0-2. Con il club milanese da ricordare anche la finale di Supercoppa Italiana dell'anno scorso vinta 3-0 contro il Milan a Riad. A proposito dei rossoneri, Fabio Maresca era l'arbitro che ha sospeso epr alcuni minuti il match con l'Udinese per gli insulti razzisti al portiere francese Mike Maignan.