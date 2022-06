Inter-Lukaku, Chelsea apre. E Dybala... Calciomercato: interisti sognano

Lukaku-Inter, Chelsea dà l'ok al prestito

Romelu Lukaku può tornare all'Inter. Oltre alla volontà del giocatore, che è pronto a ridursi l'ingaggio pur di vestire di nuovo la maglia nerazzurra, ora si registra anche l'apertura del Chelsea che solo un anno fa lo ha acquistato per 115 milioni di euro dal club di Suning.

Lukaku-Inter, Chelsea: 25 milioni ammortamento annuale del Chelsea. Prestito oneroso

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Chelsea non ha chiuso la porta all’ipotesi del prestito di Lukaku all’Inter. Una vera e propria svolta che può far partire la trattativa. Lo scoglio da superare però è legato ai costi. Sul bilancio del Chelsea, il cartellino di Lukaku ha un ammortamento, per la prossima stagione sportiva, di 25 milioni di euro. Tradotto: escluso un prestito gratuito di Big Rom dai blues ai nerazzurri, servono quei 25 mln.

"Bisogna capire le condizioni del prestito, ci sono prestiti gratuiti, onerosi, molto onerosi. Bisogna capire fino a dove potrà spingersi l'Inter, ha un ingaggio molto importante, lui è disponibile a lasciare circa metà dei 25 milioni lordi che prende, ma il Chelsea ha a bilancio Lukaku per 25 milioni come ammortamento. Non può darlo in prestito gratuito, servirà uno sforzo importante anche dall'Inter, lui è molto determinato, vedremo fino a dove si spingerà l'Inter", ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Inter, Dybala-Lautaro-Lukaku?

"Dybala, l'ora del si", spiega intanto la Gazzetta dello Sport. Nelle prossime ore il vertice con i nerazzurri vogliono chiudere. La novità: non serve aspettare l’addio di Vidal e Sanchez (il primo verso il Flamengo e il secondo che potrebbe andare nella Liga). Marotta ha messo da tempo l’offerta di contratto: 6 milioni a stagione per un quadriennale, con bonus che porterebbero la Joya a toccare quota 7. I tifosi dell'Inter incrociano le dita: un tridente Dybala-Lautaro-Lukaku è un sogno o fantacalcio? Riuscirà il club nerazzurro a far combaciare tutti gli incastri?

Inter, Bastoni: "Ho due anni di contratto"

Intanto Alessandro Bastoni, che piace a Tottenham e Manchester United, al termine della vittoria per 2-1 da parte dell'Italia sull'Ungheria in Nations League ha parlato del suo futuro: "Io ho due anni di contratto con l’Inter, sono tranquillissimo. La società non mi ha comunicato niente, quindi finirò queste gare con la Nazionale, poi andrò in vacanza e ricomincerò la preparazione sempre ad Appiano con l’Inter".

