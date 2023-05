Inter-Milan, voci di Conte su Pioli pre-derby. Broker distruggono il Diavolo

Inter-Milan, derby delle panchine: Pioli vs Inzaghi

La panchina di Stefano Pioli è in bilico? Aver riportato prima il Milan in Champions (due stagioni fa), poi allo scudetto (a maggio 2022) e quindi quest'anno nella semifinale della massima competizione per club (eliminando Tottenham e Napoli) non basta per chiudere ogni discussione sul suo futuro (peraltro con un contratto in scadenza nel 2024, non a giugno)?

Milan, Luis Enrique e Antonio Conte: le voci sulla panchina rossonera di Pioli

Sui social l'hastag #Pioliout nelle ultime ore è cresciuto, soprattutto dopo la sconfitta di sabato a La Spezia. Alcuni tifosi per la prossima stagione hanno invocato il nome di un allenatore circolato qualche settimana fa: Luis Enrique. Voci che poi si erano spente perché sembrava che l'ex mister del Barcellona e ct della Spagna fosse destinato al Chelsea, ma il club londinese sta virando con decisione su Mauricio Pochettino (mancano pochi dettagli per l'ufficialità) e diversi supporter rossoneri sono tornati a sperare.

Ma l'indiscrezione più clamorosa l'ha lanciata Sportitalia nelle ultimissime ore. Secondo l'emittente diretta da Michele Criscitiello, Gerry Cardinale starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Stefano Pioli (il mister ex Tottenham diventerebbe così il... nuovo Trap). La verità è che l'attuale allenatore rossonero ha ancora il destino nelle sue mani: nessun verdetto stagionale è stato ancora emesso (a parte in Coppa Italia dove il Milan è fuori e in Supercoppa dove l'Inter ha vinto per 3 a 0).

Milan, Pioli on fire? Dal derby con l'Inter alla qualificazione in Champions da centrare (ballano 40-50 milioni)