Inter, Cavani si allontana: Conte sogna Morata. E il ritorno di Zaniolo...

Inter, Cavani si allontana: Morata sogno di Antonio Conte

Cavani all'Inter si è complicato non poco negli ultimi giorni: la pista più calda che porta al Matador è diventata quella dell'Atletico Madrid di Simeone. Il Cholo voleva l'attaccante uruguagio già nella sessione di gennaio del calciomercato ed è tornato alla carica per la prossima stagione. E il centravanti del Psg non vedrebbe assolutamente male un'avventura nella Liga, oltre al contratto triennale che i colchoneros sono disposti a offrirgli per accettare il trasferimento da Parigi a Madrid. L'Inter non molla Cavani, ma ha perso la poole position. Il club nerazzurro per questo valuta della alternative. E un piano B molto interessante porta proprio a bussare alla porta dell'Atletico: oggetto del desiderio dei nerazzurri è Alvaro Morata, giocatore apprezzato da Antonio Conte sin dagli anni in cui hanno lavorato assieme al Chelsea. L'Atletico Madrid deve riscattarlo proprio dai Blues per 55 milioni e di fronte alla giusta offerta potrebbe poi rivenderlo all'Inter. Morata a Milano può trovare una maglia da titolare, dettaglio non di poco conto in una stagione che culminerà con l'Europeo del 2021. Al momento non ci sono offerte sul tavolo, ma i primi sondaggi sono partiti. Non dimentichiamo che l'Inter deve anche capire il futuro di Lautaro Martinez: il Barcellona sin qui non ha mostrato la volontà di investire sui 110 milioni della clausola, nè su una cifra simile. Il club blaugrana ha sempre contato molto sul gradimento del giocatore a trasferirsi in Catalogna e giocare con Leo Messi, ma l'Inter non fa sconti e la situazione non si sbloccherà comunque a breve (in queste settimane il Barça deve pensare a fare cessioni per sistemare il bilancio).

Inter vs Juventus per Zaniolo della Roma

L'Inter vorrebbe anche riportare in nerazzurro quel Nicolò Zaniolo che vendette due anni fa alla Roma, nell'affare Nainggolan. E prorio il Ninja (reduce da una bella stagione a Cagliari) più soldi è l'offerta per provare a convincere il club giallorosso a cedere il suo gioiello del centrocampo. Il classe '99 piace tantissimo anche alla Juventus: nei giorni scorsi è emerso il retroscena dell'offerta di Paratici: in questo caso oltre al cash la contropartita tecnica è Federico Bernardeschi. Ma la Roma, pur conscia che con la cessione di Zaniolo potrebbe fare una importante plusvalenza utilissima per il bilancio, cerca di resistere. L'idea del club giallorosso sarebbe quella di non perdere nè lui, né Lorenzo Pellegrini. Ma Inter, Juventus e le big inglesi sono in pressing e nelle prossime settimane c'è da star sicuri che non molleranno la presa.