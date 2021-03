Inter scudetto in tasca: il calendario distrugge i sogni di Milan e Juventus

Inter scudetto: Milan e Juventus, speranze sempre più flebili

Inter lanciata verso lo scudetto. Difficile pensare che Milan e Juventus possano rientrare anche se il distacco non è ancora abissale: Ibrahimovic e compagni sono a 6 punti (ma virtualmente 7 perchè hanno lo scontro diretto a sfavore), Cristiano Ronaldo vede Lukaku a 10 punti di distacco (con una partita in meno). La sfida per il titolo non è chiusa, ma i nerazzurri sembrano inattaccabili o quasi. Intanto un dato: da Atalanta-Inter 1-1 a Inter-Atalanta 1-0 (rete pesantissima di Milan Skriniar nella corsa al tricolore) è passato un girone: 16 vittorie, 2 pareggio e 1 sconfitte.

La marcia della squadra di Antonio Conte (che ha svelato il segreto di un gruppo quasi imbattibile ormai) è stata inarrestabile. Solo un calo netto potrebbe rimettere tutto in gioco. E il calendario è tutto a favore dell'Inter: le uniche insidie sembrano essere rappresentate dalla trasferta a Napoli (31° giornata) e dagli scontri diretti con Roma (a San Siro) e Juventus (Allianz Stadium), ma questi due match sono programmati alla terzultima e penultima giornata. Quando forse i giochi potrebbero essere già fatti.

Skriniar (Lapresse)



Calendario Serie A

Inter 62 punti (25 gare)

Milan 56 punti (26 gare)

Juventus 52 punti (25 gare)

CALENDARIO INTER, MILAN, JUVENTUS

27esima giornata

14 marzo - Torino-Inter

14 marzo - Milan-Napoli

14 marzo - Cagliari-Juventus

Recupero terza giornata

17 marzo - Juventus-Napoli

28esima giornata

20 marzo - Inter-Sassuolo

21 marzo - Fiorentina-Milan

21 marzo - Juventus-Benevento

29esima giornata

3 aprile - Bologna-Inter

3 aprile - Milan-Sampdoria

3 aprile - Torino-Juventus

30esima giornata

11 aprile - Inter-Cagliari

11 aprile - Parma-Milan

11 aprile - Juventus-Genoa

31esima giornata

18 aprile - Napoli-Inter

18 aprile - Milan-Genoa

18 aprile - Atalanta-Juventus

32esima giornata

21 aprile - Spezia-Inter

21 aprile - Milan-Sassuolo

21 aprile - Juventus-Parma

33esima giornata

25 aprile - Inter-Hellas Verona

25 aprile - Lazio-Milan

25 aprile - Fiorentina-Juventus

34esima giornata

2 maggio - Crotone-Inter

2 maggio - Milan-Benevento

2 maggio - Udinese-Juventus

35esima giornata

9 maggio - Inter-Sampdoria

9 maggio - Juventus-Milan

36esima giornata

12 maggio - Inter-Roma

12 maggio - Torino-Milan

12 maggio - Sassuolo-Juventus

37esima giornata

16 maggio - Juventus-Inter

16 maggio - Milan-Cagliari

38esima giornata

23 maggio - Inter-Udinese

23 maggio - Atalanta-Milan

23 maggio - Bologna-Juventus