Inter scudetto e 2° stella, Zhang: "Giorno storico". La dedica di Marotta...

Inter scudetto, Steven Zhang: "Un giorno storico, gli interisti di tutto il mondo festeggiano la seconda stella"

"Oggi tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della Seconda Stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia". La gioia del Presidente Steven Zhang dopo la vittoria del ventesimo Scudetto

La gioia del Presidente Steven Zhang dopo la vittoria del ventesimo Scudetto👇#FCIM #IM2Stars — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 22, 2024



Marotta, 'prima dedica va a Zhang, Inzaghi bravo e vincente'

"La dedica principale va al nostro presidente Steven Zhang che ha sofferto a distanza e non è qui a gioire, poi ai nostri tifosi. Poi i meriti, a Simone Inzaghi che è un allenatore bravo e vincente. E' lui l'artefice e il leader di questo gruppo magnifico. Ringrazio inoltre i miei collaboratori, donne e uomini che hanno supportato questa squadra. Abbiamo curato tutto e contribuito in piccolo nell'aiutare Inzaghi e i ragazzi". Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta dopo la conquista dello scudetto.

"Ogni allenatore ha il suo metodo e il suo linguaggio e Inzaghi s'è relazionato in modo perfetto coi ragazzi, lui è un po' l'amico, l'ex collega, ed è riuscito a valorizzare al massimo ciò che gli abbiamo messo a disposizione -prosegue Marotta-. Questa estate sono arrivati dodici giocatori, non lo dimentichiamo. E poi non voglio dimenticare lo zoccolo duro di italiani che è sempre molto importante".

L'ad nerazzurro chiude parlando del prossimo mercato. "Ormai non si possono non seguire determinati parametri economico-finanziari, dobbiamo sempre perseguirli. Ma io sono molto fiducioso sul patrimonio umano e se qualcuno parte, ma penso di no, può essere sostituito degnamente. Noi in questo momento abbiamo un modello di riferimento che è vincente e dobbiamo portarlo avanti".