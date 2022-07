Inter-Skriniar: summit col Psg a Londra. E arrivano pure oltre 50 milioni da..

Inter, rinnovo con Nike e non solo: la maglia nerazzurra vale più di 50 milioni

Ottime notizie per l'Inter. La maglia nerazzurra vale... 50 milioni di euro. Intanto si registra il rinnovo con la Nike che dovrebbe essere per altri 8 anni e, secondo il Corriere dello Sport, sarà a cifre praticamente raddoppiate rispetto al precendete accordo: l'incasso ogni anno dovrebbe sfiorare quota 25 milioni. Non solo. DigitalBits che diventa sponsor di maglia porta in dote 23 milioni quest'anno (30 il prossimo, complessivamente 85 mln più bonus in 3 anni), la conferma di Lenovo come backsponsor vale altri 5 milioni. Senza dimenticare che ancora non è arrivato il sostituto di Digitalbits come nuovo sponsor di manica. Insomma, la maglia nerazzurra vale più di 50 milioni per la felicità di Zhang e Suning.

Inter-Skriniar, Psg torna alla carica

Fronte Skriniar: secondo Sportitalia, è in programma a Londra un incontro tra Inter e Psg. La dirigenza nerazzurra, stando a queste indiscrezioni, sarà rappresentata da un intermediario, Paolo Busardò, mentre nella capitale inglese arriverà il numero uno del club francese, Nasser Al-Khelaifi. Sin qui i due club sono rimasti lontani: le richieste nerazzurre sono di almeno 70 milioni, l'offerta del Psg arriva a 60 bonus compresi (a queste cifre il difensore non viene venduto e a settembre si punterebbe a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023). In entrata restano vive le piste che portano a Milenkovic della Fiorentina e Demiral dell'Atalanta.