Internazionali: squilla il telefono durante il match, ma è della tennista

Tennis, il telefono squilla durante la partita, l'arbitro chiede il silenzio, ma è della campionessa Iga Swiatek

Siparietto comico agli Internazionali di tennis durante la partita al Foro Italico di Roma tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina. Stava per iniziare l'incontro quando un telefono ha squillato rompendo il silenzio. Così l’arbitro ha invitato gli spettatori a togliere la suoneria e a spegnere il cellulare. Ma ben presto si è capito che il suono dell'apparecchio proveniva dalla borsa della numero uno del mondo del tennis femminile Iga Swiatek, ad accorgersene è stata lei stessa.

Un disguido ha fatto correre la tennista in panchina a rovistare fra le sue cose, spegnere il cellulare e consegnarlo al suo staff. Imbarazzata per la figuraccia la campionessa ha chiesto scusa, provocando uno scroscio di applausi dal pubblico divertito per l’accaduto. La partita ha poi potuto riprendere normalmente, ma qualcosa non andava per la Swiatek. Un brutto movimento del ginocchio ha infatti costretto la polacca a ritirarsi durante il terzo set, Dopo il primo set finito 6-2 a suo favore e il secondo perso sul 6-7 per l’avversaria. Con una stretta di mano alla Rybakina, che in semifinale affronterà Jelena Ostapenko (la numero 20 del mondo), la Swiatek ha lasciato il campo lasciando i suoi numerosi sostenitori dispiaciuti e disorientati.