Inzaghi-Inter addio? Sale in quota l'esonero. E le voci su Simeone...

Inzaghi-Inter, scudetto sfumato. Corsa Champions: vietato sbagliare

Il pareggio con la Sampdoria è stata la sentenza di condanna definitiva per l'Inter: gli ultimi, residui, sogni di ricorsa scudetto al Napoli sono evaporati nella notte di Marassi, con la squadra di Spalletti a +15 è ormai inutile credere dei miracoli. Anzi, lo striminzito punticino colto dai nerazzurri contro una squadra che sta lottano per non retrocedere è stato un mini-autogol anche nella corsa Champions. L'occasione era ghiotta per restare comodamente a +5 sulle inseguitrici (Milan-Atalanta-Roma), invece ora la classifica recita un meno tranquillizzante +3. Sono tre posti per quattro squadre, ma in realtà è giusto contare una quinta pretendente: la Lazio di Sarri viaggia in scia al gruppo delle squadre che sognano di qualificarsi alla massima competizione europea per club.

Inzaghi-Inter, le quote dell'addio. E le voci su Simeone...

La panchina di Simone Inzaghi non è al momento minimamente in discussione: il tecnico, che quest'anno ha vinto un trofeo (la Supercoppa contro il Milan) ed è in corsa per riconquistare la Coppa Italia (semifinale con la Juventus, poi eventuale finale con Fiorentina o Cremonese), però è il primo a esser conscio che sarà fondamentale non commettere passi falsi in campionato e guadagnare la qualificazione alla prossima Champions League. Una "retrocessione" in Europa League sarebbe un duro colpo per il blasone e le casse nerazzurre.

Intanto, mentre le quote dei bookmakers legate a un esonero di Inzaghi a fine stagione (è legato a contratto sino al 2024 con l'Inter) nelle scorse ore sono scese (Su ‘Goldbet’, ad esempio, si era passati da 15.00 a 11.00, ‘Snai’ e ‘Better’, da 15.00 a 10.00) ciclicamente dalla Spagna torna a fiorire rumors su un possibile ritorno di Diego Pablo Simeone all'Inter dopo gli anni come calciatore. Il Cholo è mister da una vita dell'Atletico Madrid (12 anni, contratto sino al 2024) e questa stagione è stata piena di bassi (tanti, in primis l'uscita dai gironi di Champions, ma anche la sconfitta in semfiinale di Coppa del Re contro il Real Madrid) con pochi alti (i colchoneros sono fuori dalla lotta per la Liga, ma navigano in zona Champions al quarto posto con 4 punti sul Betis). Tra l'altro in caso di addio Simeone-Atletico Madrid si parla dell’ex tecnico del River Plate Marcelo Gallardo, che ha terminato lo scorso dicembre il contratto che lo legava ai Millionarios, e si sente pronto per il salto in Europa.



Suggestioni più che rumors al momento: Simone Inzaghi resta mister Inter e se conquisterà un piazzamento tra le prime 4, né Simeone, né alcuno spettro metterà in pericolo la sua panchina a tinte nerazzurre.

