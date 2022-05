Italia ai Mondiali 2022: Qatar e ripescaggio Fifa. "C'è il ranking..."

Italia ripescata ai Mondiali: il sogno azzurro, andare in Qatar

Roberto Mancini ci spera (e con lui tutti i tifosi azzurri): l'Italia deve essere ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar 2022. Deve, nel senso che il cuore di ogni appassionato della nazionale batte forte sognando il miracolo che permetta ai nostri giocatori di essere in campo nella rassegna calcistica che inizia il 21 novembre e terminerà il 18 dicembre. Il ct azzurro nei giorni scorsi ha commentato l'ipotesi di un ripescaggio (dopo il caso Ecuador cui viene contestata la nazionalità di Byron Castillo: presunto colombiano secondo il Cile). "Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali? Bisogna vedere come… è una voce venuta fuori dall'Ecuador o dall'Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira c'è il ranking…".

Italia ripescata ai Mondiali di calcio: Christillin dice no

Evelina Christillin componente del Consiglio Fifa però ha gelato le speranze dell'Italia di andare ai Mondiali in Qatar: "Mancini ha parlato di ripescaggio dell'Italia grazie al ranking? Se qualcuno si ritira deve essere una squadra europea, in quel caso vale il ranking. Ma se si ritira o viene squalificato un componente di qualunque altra federazione noi non c'entriamo nulla". Dunque addio chance di giocare la rassegna iridata di calcio? Non è ancora detta l'ultima parola. Come recita il detto finché c'è vita c'è speranza...

