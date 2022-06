Italia ripescata ai Mondiali: la Christillin dice quante sono le possibilità di andare in Qatar

Italia ai Mondiali di calcio: Christillin sulle chance azzurre di ripescaggio

L'Italia non ha chance di essere ripescata per i Mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar tra novembre e dicembre 2021 (stop della serie A dal 13 novembre al 4 gennaio). Lo ribadisce Evelina Christillin, dirigente che fa parte del consiglio della Fifa.

Ecuador o non Ecuador, l'Italia non sarà ripescata ai Mondiali del Qatar. "Le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello zero per cento", ha spiegato Evelina Christillin a Radio Rai Uno. "A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell'Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dal torneo".

Italia ripescata ai Mondiali di calcio? Gravina (Fifa) spegne le speranze

Nelle scorse ore anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, aveva spento le speranze che potesse essere chiamata la nazionale azzurra di Mancini in extremis alla massima rassegna calcistica iridata. "L'Italia è stata eliminata dal Mondiale e non può parteciparvi. Dobbiamo essere seri e credibili".

