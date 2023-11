Sinner, l'ex fidanzata Maria Braccini: sexy come... una vittoria su Djokovic

Jannik Sinner e Laura Margesin, i gossip sull'amore tra il fuoriclasse del tennis e la modella

I gossip di queste settimane hanno parlato di una relazione tra Jannik Sinner e la bellissima modella Laura Margesin. Il 22enne tennista italiano (e numero 4 del mondo, oltre che autore di un capolavoro storico in Coppa Davis) e la modella e indossatrice (diplomata alla Business School di Merano) sono stati paparazzati insieme a febbraio (in occasione del Super G di Cortina a una quarantina di chilometri da casa Sinner, che è di San Candido) e lei successivamente venne avvistata sugli spalti del Foro Italico di Roma la scorsa primavera a fare il tifo per il fuoriclasse italiano. Ma poco si sa di questa relazione come vada o se i due stiano ancora insieme, vista la proverbiale riservatezza di Jannik che preferisce si parli di lui per i (grandi) risultati che ottiene sul campo di gioco.

Jannik Sinner e la storia d'amore con Maria Braccini

In precedenza le (scarne) cronache di gossip avevano raccontato della relazione tra Sinner e Maria Braccini. Poi arrivarono i sussurri sulla fine della storia. I rapporti tra i due comunque sembrano rimasti buoni. Jannik non fa mancare i like ai post social dell'influencer (da quello che vede lei vestita da tirolese all'ultima Oktoberfest, all'ultimo, datato 5 novembre sotto la torre Eiffel). In occasione delle Atp Finals di Torino della scorsa settimana la modella era presente sugli spalti del Pala Alpitour per assistere al match di Jannik contro Novak Djokovic. Maria Braccini era in compagnia di un'amica, ma non si trovava seduta nel box di Sinner.

