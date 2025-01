Joao Fonseca, ecco chi è il nuovo fenomeno del tennis mondiale

Joao Fonseca, la nuova stella del tennis mondiale

Il nuovo nome del tennis mondiale sulla bocca di tutti è Joao Fonseca; brasiliano, 18 anni, ha cominciato a far parlare di se un anno fa alle sue prime apparizioni nel circuito Atp professionistico. Ma è agli Australian Open 2025 che si è guadagnato definitivamente le luci della ribalta. A Melbourne infatti ha superato i 3 turni delle qualificazioni senza mai lasciare un set agli avversari e concedendo loro in totale solo 12 game. Nel primo turno poi ha battuto per 3 set a zero la testa di serie numero 9, il russo Rublev.

Lo scorso anno aveva stupito tutti vincendo già tornei nel circuito Challenger e poi dominando le Next Gen Finals, il torneo dei migliori giovani del circuito.

Le caratteristiche

Il gioco di Fonseca si basa sulla velocità. Servizio e dritto infatti sono molto violenti con velocità registrate ben sopra alla media dei suoi rivali nel circuito. Il tutto spinto anche da un fisico potente ed esplosivo (Fonseca è alto 1,86).

A questo si aggiunge una freddezza, una maturità non banale per un giovane di quell'età. Basta vedere come ha concluso il secondo tie-break con Rublev; due vincenti, il primo di rovescio, il secondo di dritto, a riprova del fatto che non sente la pressione nei punti importanti.

Le aspettative

Le sue prestazioni con i pari categoria e le prime apparizioni con i professionisti hanno subito fatto gridare al "fenomeno" e c'è chi addirittura lo vede in grado fin da subito per competere anche per i tornei che contano, come lo slam in Australia.

Certo, la pressione sul ragazzo d'ora in avanti è destinata a salire, con tutte le difficoltà che comporta.