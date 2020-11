Joseph Lasiri vince a Singapore nel circuito One Championship. Video

Joseph Lasiri vince a Singapore nel circuito One Championship

Grande risultato per il Team Kick and Punch-SAP Fighting Style di Angelo Valente: Joseph Lasiri ha combattuto a Singapore nel circuito One Championship superando ai punti sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna l’australiano Rocky Ogden con le regole della muay thai (pugni, calci, gomitate, ginocchiate e proiezioni, ma quando l’avversario è a terra bisogna interrompere l’attacco). La battaglia si è svolta all’interno di una gabbia e i due combattenti indossavano guantini da 4 once (che lasciano le dita libere). Il peso stabilito era di 59 kg. La manifestazione si intitolava Inside The Matrix 4 ed era a porte chiuse. Il video del combattimento è dal 20 novembre su You Tube sui canali di One Championship (che ha 2,6 milioni di iscritti) e di Kick and Punch Milano. Entusiasta Angelo Valente: “Quando ci hanno chiamato, abbiamo accettato subito perché One Championship è il più importante circuito nel settore degli sport da combattimento. Organizzano eventi che impressionano per la loro grandiosità e ingaggiano solo i migliori campioni di kickboxing, muay thai ed arti marziali miste. In Asia One Championship è l’indiscusso numero uno. Joseph ha combattuto sei volte per One Championship ed ora gli hanno rinnovato il contratto per altri sei incontri. Rocky Ogden è molto forte, ma Joseph lo ha battuto nettamente vincendo due riprese su tre e nella terza lo ha dominato. Joseph ha vinto tenendolo sotto pressione e andando a segno con tutti i colpi del suo repertorio in particolare pugni, gomitate e ginocchiate. Da quando si allena con me, lavora molto sulle combinazioni di pugni che in genere gli atleti di muay thai usano poco. Lavoriamo molto anche sul ritmo, che deve essere più sostenuto rispetto a quello dei combattimenti di muay thai. Dopo la vittoria su Rocky Ogden, mi aspetto che One Championship offra a Joseph la possibilità di combattere per il titolo mondiale.”

Joseph Lasiri vs Rocky Ogden. Video