Juve-Sassuolo, Nedved furioso urla contro Agnelli: la sconfitta pesa

Juve-Sassuolo, i bianconeri perdono in casa e Nedved si scatena in urla e imprecazioni sugli spalti verso Andrea Agnelli

E' difficile dire se la Juventus sia già fuori dalla corsa Scudetto ma quel che è certo è che la sconfitta casalinga con il Sassuolo non è stata ben accolta dalla dirigenza bianconera. Mentre la squadra di Allegri subiva il secondo gol di Maxime Lopez, sugli spalti Pavel Nedved ha dato sfogo a tutta la sua frustrazione per lo svarione difensivo che ha portato alla rete che ha segnato la sconfitta. Il vicepresidente della Juventus prima ha urlato verso il campo poi si è girato con la stessa furia verso Andrea Agnelli, che sembra non aver colto la provocazione restando impassibile.

Non è la prima volta che Nedved e il patron del club si trovano ai ferri corti. Nel recente passato i due hanno avuto una divergenza di vedute al momento dell'addio di Allegri. Agnelli insieme a Paratici avrebbe voluto cambiare allenatore per imporre un modo di giocare più votato allo spettacolo mentre il dirigente ceco avrebbe voluto continuare con il tecnico livornese. Nel frattempo, la Juventus è attualmente settima in classifica a tredici lunghezze dalla capolista Milan.