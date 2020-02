Juventus-Inter tv in chiaro per il Coronavirus? Spadafora: "Decide Lega serie A"

Juventus-Inter tv in chiaro su TV8 per il Coronavirus? Spadafora: "Decide Lega serie A"

Juventus-Inter in tv in chiaro su TV8? "Sono decisioni che prendono le leghe, io non entro in scelte autonome del mondo del calcio. So che alcune società hanno detto che giocare a porte chiuse crea dei danni, ma noi non lo abbiamo imposto, come noi non decidiamo i calendari delle varie federazioni'', lo ha spiegato il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora commentando la possibilità che Juventus-Inter, big match della prossima giornata di Serie A, in programma il primo marzo a porte chiuse, venga trasmessa in chiaro.

CORONAVIRUS: JUVENTUS-INTER, IN TV IN CHIARO SU TV8?

Vista l'emergenza coronavirus in alcune regioni italiane e la conseguente decisione di giocare alcune partite a porte chiuse, a quanto si apprende, Sky sta valutando l'ipotesi, subordinata a un eventuale accordo con la Lega calcio serie A, di trasmettere in chiaro almeno la partita Juventus-Inter, in programma domenica sera, su Tv8. Ciò potrebbe salvaguardare sia chi aveva acquistato il biglietto sia chi è titolare di abbonamento. La Juventus, assieme ad altri 10 club di Serie A, non prevede la restituzione dei soldi in caso di disputa della partita a porte chiuse.

MILAN-GENOA, RIMBORSO BIGLIETTI CON IL MATCH A PORTE CHIUSE

Il Milan invece ha già informato nella giornata di lunedì "di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti" per la gara di domenica con il Genoa, qualora "le autorità decidano per la disputa a porte chiuse".

INTER-LUDOGORETS RIMBORSO BIGLIETTI CON IL MATCH A PORTE CHIUSE

L'Inter comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità. Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00. La riconsegna dei biglietti cartacei deve avvenire entro 5 giorni dalla disputa della partita, ovvero entro martedì 3 marzo, termine massimo per produrre la documentazione fiscale dell'evento. Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione, alla luce del contesto straordinario, che saranno comunicate nei prossimi giorni. In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.