Juventus intercettazioni. "Chiesa non può restare tanti anni, perché..."

Intercettazioni Juventus, Chiesa e gli aumenti di stipendio chiesti dall'entourage

Fra le nuove intercettazioni riguardanti la Juventus il Corriere della Sera ne riporta una su Federico Chiesa. In un'annotazione della Guardia di Finanza riferita ad una telefonata di Federico Cherubini con Andrea Agnelli si legge: "Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici".

Intercettazioni Juventus, Agnelli sul mercato: "Buttati nel cesso 60-70 milioni..."

C'è poi telefonata fra Andrea Agnelli e l'attuale ds Federico Cherubini. L'ex presidente della Juventus, secondo quanto riporta il Corsera, si sfoga così sul mercato: "Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le cazzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni... Te lo dico così, spannometrico, da Anelka".

Intercettazioni Juventus, Arrivabene: "Under23 un carrozzone, non sapevamo dove mettere i giocatori"

Nelle intercettazioni legate alla Juventus del Corsera si parla anche della Juve Under 23. Il ds Federico Cherubini rifletteva: "Se una volta ogni 40 partite deve giocare uno, giocherà uno dell’under 23... tanto Max prima che gioca uno dell’under 23...". Maurizio Arrivabene, parlando col direttore finanziario Stefano Cerrato diceva: "L’idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato... te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori. Di Fede (Cherubini, ndr) non mi fido per niente sull’under 23, ha un approccio molto emozionale".

Intercettazioni Juventus, il ritorno di Del Piero nei colloqui Agnelli-Elkann

Gli inquirenti annotano una telefonata fra Andrea Agnelli e John Elkann (azionista di maggioranza di Exor) in cui i due "discutono su come far riavvicinare Alessandro Del Piero alla società".

