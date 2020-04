Juventus, James Rodriguez obiettivo concreto. Ma occhio al Napoli

Come scrive AS, l'avventura di James Rodriguez al Real sembra definitivamente conclusa alla fine di questa stagione: sia per il contratto in scadenza nel 2021, sia perché l'allenatore di Blancos, Zinedine Zidane, non crede più in lui. In Italia Juve e Napoli sono pronti a darsi battaglia. Ai bianconeri manca un trequartista vero e proprio e Sarri ne vorrebbe uno e a Torino c'è il suo amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, con il quale condivide anche l'agente (Jorge Mendes). Ma occhio a diversi club di Premier League: Ancelotti lo voleva insistentemente a Napoli e lo desidera anche all'Everton, ma c'è anche il Manchester United in caso di cessione di Paul Pogba.