Mandato d'arresto per un ex campione della Juventus: chiesto un anno

Mandato di arresto per Douglas Costa per il mancato mantenimento dei figli

Secondo ESPN che cita la fonte brasiliana O'Globo, l'ottavo tribunale di Porto Alegri in Brasile avrebbe emesso un mandato di detenzione di un anno nei confronti dell'ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco, Douglas Costa.

Il motivo sarebbe il mancato pagamento del mantenimento dei figli. Adesso, però, il calciatore, attualmente ai Los Angeles Galaxy in Major Soccer League americana, avrà la possibilità di fare ricorso.

L'arresto dovrà essere esecutivo entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, ecco perché il suo legame ha spiegato il perché il fantasista sudamericano sia stia affrettando per presentare un ricorso contro questo mandato. Douglas Costa gioca potrebbe essere arrestato anche lontano dal Brasile come previsto dalla legge. Al portale GaúchaZH, l'avvocato dell'atleta, Sérgio Queiroz, ha confermato che Douglas Costa sta cercando di presentare un ricorso per annullare la decisione in tribunale.