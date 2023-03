Friburgo-Juventus dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Tv e streaming. News

Friburgo-Juventus in tv e streaming: dove vedere i bianconeri in Europa League

La Juventus prepara il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo (dopo l'1-0 dell'andata, gol di Angel Di Maria) all'Europa-Park Stadion. La squadra di Allegri (che ha perso nuovamente Pogba e ha visto fermarsi anche Bonucci) è reduce dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria (4-2, ma quante polemiche per la rete di Rabiot che ha portato la Juve sul 3-2) e domenica prossima sarà di scena a San Siro contro l'Inter per il derby d'Italia. Ma prima l'attenzione è tutta sulla sfida che vale i quarti di Europa League. Friburgo-Juventus dove vederla? Guida veloce per seguire i bianconeri in tv e streaming oltre alle probabili formazioni (Di Maria si è allenato a parte, Chiesa potrebbe recuperare in panchina)

Friburgo-Juventus in tv su TV8

Friburgo-Juventus sarà in diretta tv in chiaro su TV8 dalle 18,45 di giovedì 16 marzo.

Friburgo-Juventus tv e streaming

Friburgo-Juventus andrà anche in pay tv e streaming sempre dalle 18,45: la diretta della partita di Europa League andrà su Sky (Sky Sport Uno sul 201 del satellite e Sky Sport sul 253 del satellite) e Dazn, oltre a SkyGo e Now.

Friburgo-Juventus telecronisti su TV8, Sky e Dazn

Friburgo-Juventus sarà raccontata su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Sky (e dunque TV8) schiera la coppia formata da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Friburgo-Juventus probabili formazioni

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Sallai, Grifo; Holer. All. Streich.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri.