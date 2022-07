Juventus, Pogba crack (rischio stop fino al 2023). Mercato: Paredes-Fofana e..

Juventus, Pogba rischia di tornare in campo a gennaio

Allarme Juventus per Paul Pogba. Lo stop per il problema al ginocchio (menisco) rischia di essere più lungo del previsto: in caso di meniscectomia la sua assenza dai campi sarebbe di 40-60 giorni con al massimo 9 partite saltate tra serie A e Champions, ma se invece fosse necessaria una sutura (cucitura della zona di lesione del menisco) il centrocampista della Juve non tornerebbe in campo prima di gennaio, perderebbe il Mondiale in Qatar con la Francia e potrebbe stare fermo 5 mesi tornando a disposizione di Max Allegri solo a gennaio 2023. La società bianconera dovrà intervenire ulteriormente sul mercato? Vediamo la trattative.

Juventus: Rabiot, McKennie e Rovella restano

L'infortunio di Paul Pogba ha subito portato la Juventus a bloccare l'eventuale uscita (cessione o prestito a seconda del caso) di 3 giocatori: in primis Rabiot, che non è partito per la tournée americana e si sta allenando con l’Under 23. Resta anche Weston McKennie prezioso jolly di centrocampo per Allegri e al momento non si muove neppure Nicolò Rovella che in amichevole è stato provato anche davanti alla difesa (con ottimi risultati).

Juventus-Paredes

Il nome di Leandro Paredes è più caldo che mai nel calciomercato della Juventus, Il centrocampista argentino piace molto, ma bisogna abbassare la richiesta da 30 milioni di euro del Psg. E si cerca di piazzare Arthur: piace al Valencia che però chiede un prestito secco, con richiesta di partecipazione della Juve per lo stipendio.

Juventus-Fofana

Seko Fofana è un giocatore che dal punto di vista tecnico potrebbe sostituire Paul Pogba: lo ricorda nelle movenze e nella duttilità, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo sia come centrale che trequartista e ha buone doti di interdizione. Diverse squadre si stanno muovendo per il 27enne ivoriano ex Udinese (con cittadinanza francese): Marsiglia e Juventus sono su di lui, ma la richiesta da 30 milioni di euro spaventa e raffredda le trattive.