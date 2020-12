Sondaggi, Lega di Salvini accelera: Pd sempre più lontano. Guarda chi va giù..

Sondaggi, Lega di Salvini accelera

Lega al 24,1% nei sondaggi secondo la media di Termometro Politico (settimana 29 novembre al 5 dicembre). Matteo Salvini vede il suo partito crescere di quasi mezzo punto (0,4) sulla scorsa settimana. Un dato importante per il Carroccio. I sondaggi della Lega variano da un minimo del 23,4% secondo Quorum a un massimo del 25% nella rilevazione di Noto Sondaggi (Bidimedia, SWG, Demoskopea Emg gli altri istituti).

Sondaggi, Pd si allontana dalla Lega. Salvini allunga su Zingaretti

Lega di Salvini che allunga sul Pd. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti nei sondaggi ha una media del 20,6% (e con un trend non coerente fra i diversi istituti spiega Termometro Politico). ll distacco dei Dem (la scorsa settimana erano al 20,7) dal Carroccio comunque ha una media di 3,5 punti.

Sondaggi, Fratelli d'Italia cresce e distanzia M5S (che cala)

Fratelli d’Italia raggiunge il 16,4% nella media dei sondaggi (era 16,1) e ha un vantaggio di circa due punti percentuali sul Movimento 5 Stelle (14,3% era al 15%). Il partito di Giorgia Meloni viene dato in crescita da 4 dei 5 istituti mentre la formazione guidata da Vito Crimi risulta in flessione.

Sondaggi, Forza Italia sotto al 7%. Italia Viva e Azione...

Forza Italia, accreditata mediamente al 6,8% (la scorsa settimana la media sondaggi dava però il 7,5%). La media settimanale non mette in risalto variazioni di particolare significato per le formazioni minori, con Italia Viva di Matteo Renzi che si attesta al 3,4% seguita a stretto giro da Azione di Carlo Calenda al 3,3% e da Sinistra/Leu al 2,9%.

Sondaggi, Centrodestra sopra al 48%

La coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia raggiunge in media il 48,1% nei sondaggi, “allungando” sull’area di governo distante questa settimana circa sette punti percentuali.