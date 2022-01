Juventus, Szczesny senza il Green Pass: non gioca contro l'Inter

Inter-Juventus, Szczesny senza Green Pass

Il portiere polacco della Juventus, Szczesny, si è convinto recentemente a sottoporsi al vaccino anti Covid-19, ma non ha ancora ottenuto il Green Pass (valido dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose), indispensabile per allenarsi dal 10 gennaio. Niente partita contro l'Inter: Allegri farà giocare Perin. Szczesny non potrà avere contatto diretto con gli altri tesserati nelle ore di avvicinamento a Inter-Juventus durante le attività del gruppo e andrà direttamente in panchina. La questione non avrà ricadute sulle prossime partite della Juve: quando sarà in possesso del documento, il polacco tornerà regolarmente in gruppo.

Szczesny in panchina, Perin gioca Inter-Juventus

''Gioca Perin in porta, è una scelta perché domani Tek (SZCZESNY ndr) arriverà all'ultimo momento visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è l'ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, per cui arriverà allo stadio all'ultimo momento e andrà in panchina''. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter.

Inter-Juventus, Allegri recupera Bonucci

Tra gli altri: "Bonucci è recuperato, sarà a disposizione. Danilo è ancora indietro, non si sente sicuro. Forse lo avremo la settimana prossima, altrimenti dovremo aspettare dopo la sosta". Sulla sfida all'Inter: "E' una partita a se', contro la squadra più forte del campionato e in fiducia. Qualunque risultato venga fuori non deve intaccare il cammino intrapreso.

L'alleantore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato il grave infortunio di Federico Chiesa: "Dispiace ma è giovane e farà ancora una grande carriera, anche se ci avrebbe dato tanto in questa seconda parte della stagione".

