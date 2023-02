Juventus, terza "carta segreta": anche Mandragora. Il club rischia la Serie B

Juventus, non solo Ronaldo e Dybala: anche Mandragora. Nuovi guai

L'inchiesta "Prima" che ha travolto la Juventus, azzerando i vertici societari e portando alla penalizzazione di 15 punti, sembra davvero solo all'inizio. Ogni giorno emergono fatti nuovi sui presunti illeciti commessi dal club bianconero, non solo sulle manovre legati agli stipendi ma anche sulle cessioni dei calciatori. Dopo le carte segrete di Ronaldo e Dybala, - si legge su Repubblica - spunta quella sulla cessione di Rolando Mandragora e la sensazione è che ce ne possano essere molte altre. È questo il sospetto della procura di Torino che sta continuando ad ascoltare testimoni a un mese dall’udienza preliminare fissata per il 27 marzo. Emerge ora un nuovo filone di accertamenti sulle plusvalenze nell’inchiesta Prisma, che ha portato i vertici del club bianconero ad essere accusati di falso in bilancio e false comunicazioni al mercato. Ora il club trema, le sanzioni rischiano di non fermarsi, con l'ipotesi anche della retrocessione che non è più così remota.

Nel mirino - prosegue Repubblica - è finita così la “girandola” di Rolando Mandragora: il centrocampista a luglio 2018, dopo due anni alla Juve, era stato acquistato per 20 milioni dall’Udinese, fruttando una plusvalenza di 13,7 milioni. Il 23 giugno il calciatore si era infortunato a un ginocchio, e il 3 ottobre era stato ricomprato a un prezzo di 10 milioni più 6 di bonus dalla Juve, che lo aveva lasciato però in prestito al club friulano. Per riprenderlo la Juve aveva esercitato poi un’opzione di riacquisto, la cosiddetta “recompra”, norma che permette di inserire a bilancio la plusvalenza. La procura sospetta però che si trattasse di un obbligo di riacquisto mascherato dalla Juventus, che avrebbe dovuto riacquistarlo a 26 milioni, e che non sarebbe quindi nemmeno stato del tutto onorato.