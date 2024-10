Juventus, Vlahovic non basta. Arriva Zirkzee a gennaio? Tre attaccanti caldi sul taccuino di Giuntoli

Juventus, Vlahovic non basta: Giuntoli a caccia di attaccati sul mercato

La Juventus stenta in attacco: undici gol in serie A (8 partite giocate, la forza nella difesa: una rete subita), mentre in Champions, dopo il doppio tris calato contro Psv e Lipsia, la grigia prestazione che ha portato alla sconfitta interna con lo Stoccarda martedì sera. La notte dell'Allianz Stadium ha visto Dusan Vlahovic spesso troppo solo là davanti, servito poco o nulla e mai messo in condizione di far male. Per gennaio il club bianconero potrebbe cercare un innesto nel reparto per dar man forte all'ex centravanti della Fiorentina.

Juventus-Zirkzee, se il Manchester United apre al prestito...

Torna caldo il nome di Joshua Zirkzee: l'olandese era stato un sogno nel mercato estivo (in seconda fila dietro il Milan) prima che scegliesse di lasciar Bologna per vestire la maglia del Manchester United. Ma in Premier League sta faticando, Ten Hag lo ha messo in campo poco (398 minuti giocati) e ha segnato un solo gol sin qui (all’esordio contro il Fulham il 16 agosto). Se i Red Devils apriranno al prestito nella sessione invernale, Giuntoli accelererà le trattative con Kia Joorabchian (con cui in estate perfezionò l'operazione Douglas Luiz). Altrimenti il nome di Joshua Zirkzee probabilmente tornerà d'attualità a luglio 2025.

Calciomercato Juventus, pista Lorenzo Lucca dall'Udinese

Attenti a Lorenzo Lucca, 24enne centravanti dell'Udinese (3 gol i 8 partite) che ha recentemente esordito con la maglia dell'Italia in Nations League (contro Israele) e sta crescendo molto. Secondo Tuttosport la pista Juve potrebbe accendersi a breve. "I primi contatti esplorativi con l’agente del numero 17 (Beppe Riso) sono stati positivi. La famiglia Pozzo preferirebbe cedere il proprio gioiello a fine stagione. Se però già a gennaio dovesse arrivare una proposta interessante, le parti potrebbero decidere di valutarla".

Juventus-Bonny, attenti a Napoli e Milan

E sempre Tuttosport mette in quota Juve Ange Yoan Bonny, anche se per il classe 2003 del Parma (rivelazione di questo inizo di campionato e autore di 3 gol e 1 assist sin qui) l'opzione pare più nel medio periodo (la prossima estate) e ci sarà da superare la concorrenza del Napoli - dove Antonio Conte lo vedrebbe benissimo come vice Lukaku - con il Milan che segue la sua crescita ed è alla finestra.

E INOLTRE...