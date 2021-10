Kessie-Milan, Real Madrid gol "a costo zero" su Frank. Calciomercato news

Kessie, Real Madrid tenta il centrocampista del Milan: colpo a parametro zero?

Kessie scatena un'asta mondiale. Il centrocampista in scadenza con il Milan sembra sempre più lontano dal Diavolo. Le tentazioni sono tantissime. Si è detto tanto del Psg e delle big di Premier League. Ma è la Spagna il fronte caldo delle ultime indiscrezioni di calciomercato. 'El Clasico del Coste Cero'. Letteralmente: 'Il Clasico del costo zero', apre il quotidiano madrileno As, secondo cui Barcellona e Real Madrid sono pronte a darsi battaglia non solo per Kessie, ma anche per un altro pezzo pregiato in scadenza: Antonio Rudiger (il difensore tedesco non sta rinnovando il contratto con il Chelsea).

Kessie-Milan, Barcellona vs Real Madrid

Ma è il centrocampista del Milan il piatto forte. I media catalani nei giorni scorsi tra l'altro avevano fatto sapere che Barcellona potrebbe cercare di anticipare la concorrenza accelerando per Kessie a gennaio (ma lì dovrebbe trattare con il Milan, tra l'altro le indiscrezioni lanciavano anche il Barça sulle tracce di Marcelo Brozovic, in scadenza con l'Inter). Il Madrid sembra più interessato a un'operazione a parametro zero ripetendo un'operazione simile a quella di Alaba (arrivato la scorsa estate a fine contratto dal Bayern Monaco con un triennale da 12 milioni di euro netti all'anno).