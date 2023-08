Koulierakis e Marco Pellegrino, Calciomercato Milan: Furlani accelera

Calciomercato Milan, Moncada e Furlani a caccia di un difensore

Il Milan cerca un difensore centrale, giovane e di prospettiva per completare il reparto che ha in Malik Thiaw e Fikayo Tomori i due titolari, Pierre Kalulu (che potrebbe anche alternarsi con capitan Davide Calabria sulla destra) e Simon Kjaer come alternative. Oltre a Davide Caldara, rientrato dal prestito e sul cui destino saranno gli ultimi giorni di mercato a dire la verità.

Calciomercato Milan, Marco Pellegrino del Platense pista calda

Due i nomi caldi in casa Milan sul fronte centrale arretrrato. Il favorito sembra Marco Pellegrino, difensore 21enne di nazionalità argentina (17 presenze e 1 gol in questa stagione nel Platense: ha debuttato a marzo e da lì ha giocato quasi sempre), ma con passaporto Italiano. Secondo Olè il presidente del suo attuale club, Sebastian Ordoñez, sarebbe pronto a prendere un volo per l'Italia e incontrarsi con Antonio D'Ottavio, direttore sportivo del Milan, per chiudere l'affare. Il profilo di Marco Pellegrino (185 centimetri d'altezza, piede sinistro, gioocatore solido e veloce) era sotto osservazione dell'ex CT azzurro Mancini come possibile nuovo oriundo da inserire nella rosa della Nazionale.

Calciomercato Milan, Koulierakis alternativa di Marco Pellegrino

L'alternativa in casa Milan per la difesa è rappresentata del greco Konstantinos Koulierakis (classe 2003) del PAOK che in qyste ore è impegnato nelle qualificazioni di Conference League contro l'Hajduk Spalato (0-0 nel match d'andata in Croazia). a valutazione del giocatore è di circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Esteve e gli outsider per la difesa rossonera

Sullo sfondo i nomi di Maxime Esteve del Montpellier (classe 2002 valutato circa 6/7 milioni), Ozan Kabak, centrale turco (classe 2000 già seguito in passato) dell'Hoffenheim che ha giocato in Premier League al Liverpool (6 mesi e 9 presenze, i Reds non lo riscattarono a fine stagione) e ha grando doti, ma sin qui non è mai esploso. Più complicato arrivare a Fabio Chiarodia del Borussia Moenchengladbach: profilo che intriga il Milan, classe 2005 con doppio passaporto tedesco-italiano, e grande duttulità (può giocare difensore, terzino sinistro e mediano davanti alla difesa).