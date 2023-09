Lady Cassano, topless e perizoma: Carolina Marcialis 'giocata' spettacolare 'alla Fant'Antonio'

Carolins Marcialis, selfie da sogno di lady Cassano senza reggiseno e in perizoma

Antonio Cassano è stato uno dei più talenti più geniali nel calcio italiano degli ultimi vent'anni (oltre che apprezzato commentatore con la Bobo Tv dopo aver appeso gli scarpini al chiodo) dopo aver giocato con le maglia di club prestigiosi come Milan, Inter, Roma, Real Madrid oltre ovviamente alla nazionale azzurra (39 presenze, 10 gol e il titolo di vice-campione d'Europa nel 2012)?

La moglie del Pibe di Bari Vecchia, Carolina Marcialis (si conobbero nel 2008, poi il matrimonio nel 2010 e la nascita di due figli), dal canto suo, oltre a una buonissima carriera sportiva (è stata giocatrice di pallanuoto), oggi è una 'campionessa' social.

Influencer da quasi 200mila follower la 32enne racconta la sua quotidianità, gli allenamenti in palestra e, ogni tanto, regala foto o video intriganti per la felicità dei suoi fans.

Come un selfie allo specchio pubblicato nelle story Instagram dei giorni scorsi (guarda la foto in gallery). Niente reggiseno, schiena nuda e perizoma nero: una foto da 10 e lode degna di uno di quei gol o assist spettacolari che che Fant'Antonio Cassano faceva in campo.