Satta-Berrettini? Ora arrivano Rune e Caroline Donzella (ex di Petagna, FOTO)

Satta-Berrettini coppia d'oro del tennis. Ma attenti a Rune e Caroline Donzella

La coppia più bella del tennis? Melissa Satta e Matteo Berrettini sono al top delle ideali classifiche da diversi mesi ormai (grandi protagonisti nelle giornate della Milano Fashion Week 2023 dei giorni scorsi e poi saturday night sulle note di Marracash all'Ippodromo La Maura con il suo Marrageddon Festival che è stato un successo di pubblico).

Su un ideale podio è difficile dimenticare Stefano Tsitsipas e la bellissima collega Paula Badosa. Ma in queste ore il mondo del gossip sui campioni Atp è in ebollizione per Holger Rune. Il 20enne danese, numero 4 del mondo, sembra aver ufficializzato con Caroline Donzella.

Il vincitore del Master 1000 di Parigi del 2023 ha condiviso una serie di foto social e tra essere c'è un video in cui passeggia mano nella mano con la ragazza (che ha mandato un bacio a tutti i fans).

"Un po' di tutto da questa settimana. Una buona guarigione e finalmente mi sento di nuovo in salute. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato questa settimana a tornare in campo. Ora si parte per la Cina, guardando avanti", ha commentato l'attuale numero 4 del mondo in vista dei prossimi appuntamenti che lo attendono nel circuito Atp.

Chi è Caroline Donzella

Caroline Donzella è una 25enne modella e influencer italiana (nata a Genova) con mamma olandese, Residente nel Principato di Monaco e laureata alla IUM (International University of Monaco), in passato ha avuto una storia con l'attaccante del Cagliari (in prestito dal Monza), Andrea Petagna.