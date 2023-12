Lautaro, gol in Lazio-Inter e commovente dedica per la sua Bahia Blanca

Lautaro Martinez fa gol in Lazio-Inter e lo dedica a Bahia Blanca

"Forza Bahia Blanca", la scritta sulla maglia speciale mostrata da Lautaro Martinez (indossata sotto la casacca dell'Inter), autore del gol nel primo tempo (al 41°) all'Olimpico contro la Lazio che ha portato in vantaggio l'Inter (poi al 66° Thuram ha chiuso i conti).

Il dramma di Bahia Blanca, la città di Lautaro Martinez

Una dedica commovente quella dell'attaccante argentino per la sua città nativa: una potente tempesta ha causato la morte di almeno 13 persone a Bahia Blanca (14 feriti di cui tre in gravissime condizioni e sono stati ricoverati in ospedale in terapia intensiva), quando il tetto di un club sportivo è crollato. Le forti piogge e il vento che hanno colpito la città portuale hanno fatto cedere il tetto di una struttura dove si stava svolgendo una gara di pattinaggio. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, mezzi e personale di soccorso, polizia e vigili del fuoco. Venti di oltre 140 chilometri orari sono stati registrati nella città.

