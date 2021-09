Zaniolo squalifica: attesa la decisione per il gesto scandaloso ai tifosi

Zaniolo squalifica: il centrocampista della Roma rischia di saltare diversi turni per il gesto scandaloso nel derby verso i tifosi laziali che lo insultavano

E' la Lazio di Maurizio Sarri ad aggiudicarsi il derby della Capitale. I biancocelesti passano in vantaggio al 10' con Milinkovic Savic e dopo poco minuti raddoppiano con Pedro, ex giallorosso. La Roma quasi allo scadere del primo tempo accorcia con Ibanez ma al 62' è Feliper Anderson a trovare il gol del 3-1. La squadra di José Mourinho, che a fine partita si lamenterà dell'arbitro e del VAR, fissa poi il punteggio sul definitivo 3-2 con il rigore segnato da Veretout. Alla conclusione del derby però è avvenuto un altro episodio che conferma il clima molto testo che contraddistingue la stracittadina.

Nicolò Zaniolo, protagonista del match con alcune giocate di gran pregio ma poco incisivo in zona gol, è stato tra i più beccati dai tifosi laziali, che non gli hanno risparmiato insulti e sfottò nemmeno a fine partita. Il centrocampista della Roma quindi entrando nel tunnel ha mostrato gli attributi a una piccola frangia dei supporter avversari. Ora Zaniolo potrebbe dover affrontare una squalifica da parte del Giudice Sportivo per questo gesto. La decisione sarà presa nei prossimi giorni.