Le Coq Sportif presenta la carta dei valori 'Impronte'

Da sempre sostenitrice e promotrice degli ideali che caratterizzano lo sport, Le Coq Sportif ha coinvolto i propri atleti in un processo di riflessione per individuare i valori che li ispirano e li definiscono, sia come sportivi sia come persone. Questa Carta dei Valori, denominata Impronte, è il risultato che accomuna ognuno di loro, uniti nel nome di quei principi che guidano i loro passi. Tutti infatti hanno sempre sognato di lasciare un’impronta positiva durante la propria carriera e con le proprie esperienze personali. L’impronta di coloro che, attraverso l’unicità del proprio percorso, scrivono e lasciano un segno nella storia dello sport e della società.

LE COQ SPORTIF, “IMPRONTE”, LA CARTA DEI VALORI CHE ISPIRA E DEFINISCE I SUOI ATLETI COME SPORTIVI E COME PERSONE

Sono emersi così otto valori che rappresentano quanto già vissuto e trasmesso da ogni atleta e che costituiscono inoltre una guida per le loro azioni future:

L’Inclusione, che ha unito le diverse culture dell’A.S. Velasca e della squadra sudafricana del Soweto Stars in un’amichevole che ha contribuito a integrare due mondi diversi in un campo di calcio.

La Motivazione, che ha guidato i sacrifici della nuotatrice Giulia Ghiretti e di Thomas Fabbiano, permettendo loro di raggiungere storici risultati sportivi nei suggestivi palcoscenici delle Paralimpiadi e di Wimbledon.

La Prossimità, che fa della pallavolista Beatrice Parrocchiale un punto di riferimento e la compagna che tutti vorrebbero nella propria squadra.

Il Rispetto, che rende ogni combattimento di Manuel Lombardo (Judo) e Martina Corelli (Taekwondo) un momento di competizione sana ed equa.

L’Orgoglio di Federica Isola (Spada) nel perseguire i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, tra cui la prima qualificazione olimpica, e l’orgoglio di Marco Di Costanzo nell’aver visto ripagati anni di sacrifici con il bronzo a Rio 2016 nel canottaggio.

Il rispetto della Natura, sulla quale il ciclista Marco Aurelio Fontana disegna con le sue due ruote una delicata impronta e da cui raccoglie l’energia per praticare in armonia il proprio sport.

La Trasmissione del patrimonio del proprio sport che corre da Irma Testa, prima pugile donna italiana qualificata alle Olimpiadi, a Giorgio Malan, giovane promessa del pentathlon moderno.

L’Emozione disegnata sui volti di Martina Trevisan (Tennis) e Jenia Grebennikov (Pallavolo) dopo ogni punto segnato e dopo ogni salvataggio riuscito.

Inclusione, Motivazione, Prossimità, Rispetto, Orgoglio, Natura, Trasmissione, Emozione: scritta da e per gli atleti Le Coq Sportif, la Carta dei Valori Impronte unisce e coinvolge gli ambasciatori del marchio in un impegno comune per lasciare un’impronta positiva e durevole nei loro rispettivi sport.Alcuni degli atleti hanno inoltre preso parte a un progetto video in cui raccontano i valori di cui sono portatori e di quando hanno capito di aver lasciato un’impronta durante il proprio percorso.