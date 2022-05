Leao perde la causa con lo Sporting Lisbona: sanzione da 20 milioni di euro

Leao, multa Sporting: il Tribunale di Milano ha condannato l'attaccante del Milan al risarcimento di 20 milioni di euro al suo vecchio club

Dopo due rinvvi il Tribunale di Milano ha chiuso la questione tra Rafael Leao e lo Sporting Lisbona. Come riporta Record, l'attaccante del Milan dovrà risarcire il club che lo ha lanciato per una cifra di 16,5 milioni di euro, che con gli interessi diventeranno più di 20 milioni. Leao comunque non dovrà firmare un assegno monstre in una sola trance. Grazie alla mediazione dell'agente Jorge Mendes si è raggiunti ad un accordo che prevede il versamento ogni anno del 20% dello stipendio del giocatore. Attualmente Leao guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, quindi allo Sporting andranno circa 300mila euro l'anno.

Leao, clausola da 150 milioni di euro

Leao nonostante la sconfitta in tribunale resta uno dei giocatori che più hanno visto crescere la sua valutazione. Arrivato in rossonero dal Lille per circa 30 milioni di euro, oggi si stima che il suo cartellino ne valga quasi 100 milioni. Anzi, per la società di via Aldo Rossi l'attaccante portoghese vale anche di più. Maldini e Massara stanno trattando il rinnovo di Leao con Mendes e sembra che la volontà di tutti sia quella di continuare. Sullo sfondo si muove però il Real Madrid, che perso Mbappé avrebbe messo gli occhi sul talento rossonero. Per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli come nelle trattative con Donnarumma, Kessié e Calhanoglu, il Milan avrebbe inserito nel contratto di Leao una clausola da 150 milioni di euro.

Leggi anche: