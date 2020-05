Liga, il campionato riprende il 12 giugno: il derby di Siviglia primo match

Il campionato spagnolo ricomincerà il prossimo 12 giugno, con tanto di prima partita già in calendario: il derby tra Siviglia e Real Betis in programma al Sanchez Pizjuan. Questo afferma l’emittente radiofonica iberica Cadena Cope: la Liga vuole chiudere la stagione il 19 luglio con partite ogni 72 ore suddivise in tre fasce orarie. Dopo la sfida di Siviglia, toccherebbe a Granada-Getafe alle 22.30. Chiuderebbero il quadro le sfide, previste lunedì 15 giugno, che vedranno di fronte Espanyol-Alavés e Leganés-Valladolid.