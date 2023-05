Milan, svolta sul rinnovo di Leao. Il bonus alla firma, i 10 milioni...

Maldini e Massara hanno limato negli ultimi dettagli un accordo sull’ingaggio che era già stato trovato più di due mesi fa



Rafael Leao ha regalato un punto importante al Milan contro la Roma. Se non si mette in proprio è sempre pronto a inventare per i compagni com’è successo ieri all’Olimpico con Saelemaekers. E ora, fuori dal campo, è pronto a realizzare il gol più atteso dai tifosi prolungando il contratto in scadenza nel 2024.

Negli ultimi giorni - scrive www.calciomercato.com - Maldini e Massara hanno limato negli ultimi dettagli un accordo sull’ingaggio che era già stato trovato più di due mesi fa: Leão ha detto si ai 7 milioni all’anno più bonus messi sul piatto dal Milan. E’ stato concordato anche un bonus alla firma da circa 3 milioni di euro. Per il club rossonero un’intesa che potrà far leva sui vantaggi del Decreto Crescita. Il costo al lodo dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 10,5 milioni di euro annui.

Un primo passaggio è stato completato, ora serve l’ultimo step più complicato. Ma sul fronte multa da 20 milioni da pagare allo Sporting Lisbona, compensi di interessi e mora, iniziano ad arrivare segnali distensivi. Fonti vicine alla trattativa raccontano di una svolta attesa nel giro di 10/15 giorni. Il Milan attende ottimista, Leão è pronto a mettere la firma su un contratto pluriennale.