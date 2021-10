Manchester United-Atalanta dove vederla: Sky, Amazon, Infinity+, Mediaset?

Manchester United-Atalanta ci siamo. La Dea all'Old Trafford - contro i Red Devils guidati da Cristiano Ronaldo - per rafforzare il suo primato nel girone F (4 punti: 2-2 in casa del Villarreal e 1-0 contro lo Young Boys). Gasperini fa la conta degli assenti: Hateboer, Gosens, Pessina, Djimsiti e il dubbio Toloi (uscito dal campo nel corso della trasferta di Empoli). Manchester United-Atalanta tv e streaming: dove vederla? Ecco il programma e le probabili formazioni.

Manchester United-Atalanta tv

Manchester United-Atalanta in tv sarà su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K con telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi al commento tecnico (bordocampo Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Maurizio Compagnoni).

Manchester United-Atalanta streaming

Manchester United-Atalanta in streaming sarà in diretta su Infinity + (canale pay di Mediaset) con Massimo Callegari alla telecronaca e Andrea Agostinelli in cabina di commento. La partita si potrà vedere anche su SkyGo (abbonati Sky) e Now.

Manchester United-Atalanta radio

Manchester United-Atalanta sarà raccontata su Radio Rai1 con la cronaca di Daniele Fortuna in contemporanea a Zenit-Juventus (qui dove vederla).

Manchester United-Atalanta formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.