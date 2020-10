Massimiliano Allegri-Lazio al posto di Simone Inzaghi? Indiscrezione bomba

Allegri-Lazio, l'ex allenatore della Juventus sulla panchina di Lotito?

Max Allegri sulla panchina della Lazio e Simone Inzaghi futuro allenatore del Paris Saint Germain? Il clamoroso scenario viene delineato da Il Messaggero secondo cui le manovre per avvicinare l'ex mister della Juventus sarebbero iniziate già in estate l'inserimento nello staff medico e fisioterapico di nomi legati al tecnico livornese. Non solo. Stando a queste indiscrezioni, Massimiliano Allegri e Claudio Lotito si sono incontrati quest'estate in barca in Toscana. Presto per dire se quest'indiscrezione si possa tramutare in realtà e l'addio di Simone Inzaghi alla Lazio è tutt'altro che scritto e resta in ballo anche la questione rinnovo di contratto triennale (magari con clausola rescissoria). Però il finale di campionato dell'attuale della squadra biancoceleste (che viaggiava a ritmi scudetto prima del lockdown) hanno fatto scendere almeno un po' le quotazioni dell'attuale allenatore.

Allegri, tutti pazzi per l'ex allenatore di Juventus e Milan

Per Max Allegri sarebbe pronto un contratto da 4 milioni netti a stagioni. Va detto che il nome dell'allenatore toscano in queste settimane è stato accostato a diversi club: dalla Roma se salta Paulo Fonseca allo stesso Psg (in Spagna in queste ore però danno a sorpresa Thiago Motta possibile mister se salta Tuchel nel breve periodo), senza dimenticare l'Inter (nel finale della scorsa stagione, quando c'erano dubbi sulla permanenza di Antonio Conte), oltre ai club inglesi. La certezza è che Massimiliano Allegri, chiuso il suo contratto con la Juventus (il 30 giugno 2020) abbia voglia di tornare in panchina dopo l'anno sabbatico.