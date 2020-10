Allegri-Manchester United, l'ex Juventus in pole: trema Solskjaer

Il futuro di Massimiliano Allegri resta uno dei temi più caldi nel mercato allenatori. L'ex tecnico della Juventus è ancora senza squadra e dal 30 giugno è finito il suo contratto con il club bianconero. Da tempo ha dichiarato la sua voglia di tornare in campo e sono molti i club che pensano a lui. Secondo il Daily Express il Manchester United ha messo nella sua lista proprio Max Allegri qualora venisse esonerato l'attuale manager Ole Gunnar Solskjaer.

I Red Devils hanno avuto un avvio molto complicato di stagione con due sconfitte molto pesanti nei match contro Crystal Palace (1-3) e soprattutto Tottenham (1-6 prima della sosta per le nazionali). Il club inglese non ha esonerato l'attuale allenatore, ma la sua panchina è bollente e non sono ammessi altri errori anche perché la squadra si è rinforzata e l'ambizione è di fare una stagione di vertice. Il preferito sarebbe Mauricio Pochettino, esonerato un anno fa dal Tottenham, ma sul tecnico argentino c'è l'interesse del City se Guardiola decidesse di lasciare a fine stagione. Ecco perchè la candidatura di Allegri è molto seria. Il mister livornese nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Lazio, ma in prospettiva: nel caso non si trovasse l'accordo per un rinnovo con Simone Inzaghi...