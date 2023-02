Mbappè "in Italia vengo solo per il Milan". Kylan e quella maglia rossonera...

Mbappé: "In Italia? Se vengo è solo per il Milan"

"Se vengo in Italia è solo per il Milan". La frase viene pronunciata da Kylian Mbappé. L'attaccante del Psg l'ha pronunciata durante la serata del Fifa The Best Award rispondendo in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in serie A.

Una dichiarazione d'amore per i colori rossoneri che, ovviamente, farà piacere ai tifosi del Diavolo, ma, altrettanto ovviamente, non cela risvolti di calciomercato: Kylian Mbappè è una stella del Psg e persino il ricchissimo Real Madrid non è sin qui riuscito a strapparlo allo sceicco, malgrado l'attaccante francese sia da sempre il primo sogno (proibito) del presidente blanco Florentino Perez...

Mbappé, il Milan e la maglia di Robinho

L'affetto di Kylan Mbappè per i colori rossoneri nasce da lontano. All'età di sette anni nel comune di Bondy dove l’attaccante del Psg cresciuto, giocava a pallone con la maglia del Milan. Per la precisione quella del brasiliano Robinho che una famiglia di vicini gli aveva regalato.

Kylian Mbappé : « Si je viens (en Serie A), c’est que le Milan AC. » ❤️🖤pic.twitter.com/f8uj3dYp10 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2023



Nella serata di Parigi Lionel Messi è stato eletto miglior giocatore del mondo per la settima volta in carriera, battendo proprio Kylian Mbappè e Karim Benzema. La Pulce, reduce dalla vittoria ai Mondiali 2022 in Qatar, prende il testimone da Robert Lewandowski che aveva trionfato l'anno scorso.

