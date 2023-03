Melissa Satta a Miami da Matteo Berrettini. "It's time to go". Foto

Melissa Satta a Miami da Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, come anticipato nelle scorse ore, sta per abbracciare Melissa Satta a Miami.

La showgirl è andata in Florida dopo aver partecipato a un evento mondano milanese (presente anche il rapper Lazza) e registrato la nuova puntata di Goal Deejay in onda su Sky Sport (ospite Billy Costacurta).

Melissa Satta da Matteo Berrettini a Miami. "It's time to go"

"It's time to go", ha scritto Melissa Satta in una storia social postando una foto della valigia. Poi alcune immagini del volo verso gli Stati Uniti.



Melissa Satta (Instagram melissasatta)



Il tennista romano, come noto, è là per giocare il torneo di Miami (un Master 1000 mentre nel Wta leggi: Camila Giorgi ko - e ultimo selfie a Miami - Azarenka devastante. Trevisan vola) dove spera di ritrovare le giuste sensazioni in campo e le vittorie dopo l'eliminazione al primo match di Indian Wells e nei quarti di finale al Challenger di Phoenix in Arizona. "Non voglio mentire, non sono stati giorni semplici sia a livello mentale che fisico. È un momento difficile della mia carriera, ma non sono preoccupato. Sono consapevole che queste cose possono accadere soprattutto in sport come il tennis", ha confessato Matteo Berrettini nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport.

L'ex finalista di Wimbledon 2021 (semifinalista sia all'Australian Open che allo Us Open, senza dimenticare i quarti del Roland Garros) è pronto per il riscatto: fasi di alti e bassi capitano a tutti gli sportivi in carriera, ma i suoi tifosi non hanno dubbi: Matteo Berrettini ha solo bisogno di ritrovare la giusta condizione e tornerà a farli sognare come in passato (quando ha raggiunto anche la posizione numero 6 del ranking mondiale Atp).

