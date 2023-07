Melissa Satta stravince a Wimbledon: lady Berrettini diventa una "Dea"

Matteo Berrettini saluta Wimbledon dopo un grande torneo chiuso dopo una battaglia agli ottavi di finale contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. E la fidanzata Melissa Satta sugli spalti incanta i tifosi

Berrettini-Wimbledon, solo un grande Alcaraz ferma la corsa di Matteo

Matteo Berrettini archivia un Wimbledon positivo. Il tennista italiano si è lasciato alle spalle gli infortuni e ha mostrato sprazzi del suo tennis migliore arrivando sino agli ottavi di finale dove ha perso contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in 4 set. E prima aveva eliminato Lorenzo Sonego, l'australiano De Minaur e il tedesco Zverev.

Melissa Satta trionfa a Wimbledon, lady Berrettini è una "Dea"

L'ex numero 6 del mondo ha impressionato in campo dando buone sensazioni per la seconda parte di stagione e un ritorno nel medio periodo magari nella top-10. E sugli spalti ad incantare i tifosi è stata la bellissima Melissa Satta, presente sugli spalti dell'All England Club per sostenere il suo fidanzato Matteo Berrettini. La showgirl ha catturato l'attenzione dei tabloid inglesi e dei tanti tifosi di tennis che sui social l'hanno definita 'dea'. Un soprannome divenuto virale per la 'Wag' più sensuale di Wimbledon.

