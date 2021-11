Messi Pallone d'Oro 2021? Come vedere la premiazione in diretta tv

Chi ha vinto il Pallone d’Oro? Lo sapremo nel corso della cerimonia che si svolgerà a Parigi a partire dalle ore 20.30, con diretta TV su Canale 20 di Mediaset, ma le indiscrezioni parlano di una clamorosa vittoria di Lionel Messi.

A essere deluso non è quindi solo l’azzurro Jorginho, che nonostante i rigori sbagliati è stato determinante sia nei successi della nazionale di Roberto Mancini sia in quelli del Manchester City. Vincere Europei, Champions League e Supercoppa Europea nella stessa stagione non è evidentemente sufficiente per conquistare l’ambito trofeo, ma questo in fondo Jorginho lo aveva capito da tempo.

Sembrava infatti certo, fino a poche ore fa, che ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro 2021 fosse Robert Lewandowski, che in assoluto non può certo essere discusso e che sicuramente lo avrebbe meritato anche per il rendimento nel 2020, anno nel quale il Covid ha imposto la sospensione della liturgia laica del premio più ambito dai calciatori.

Anche il polacco, tuttavia, sembra apprestarsi a una clamorosa beffa. Se fossero confermate le indiscrezioni sul Pallone d’Oro, il campione argentino salirebbe a quota 7 trofei in carriera, un record pazzesco, che fa impallidire anche i cinque successi dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo.

Eppure “il settimo sigillo” rischia di arrivare in un’annata non straordinaria da parte della “Pulce”. Pur avendo trascinato l’Argentina alla vittoria della Coppa America (interrompendo così una lunga serie negativa con l’Albiceleste, soprattutto nelle finali), l’episodio-clou del 2021 è stato il doloroso passaggio dal Barcellona, dove era un vero e proprio idolo, al PSG, dove ancora non è riuscito a raggiungere picchi di rendimento degni della sua fama.

Lui stesso lo ha riconosciuto, commentando così le voci sul suo successo: “Se lo vincessi io sarebbe da pazzi. Se dovesse arrivare sarebbe straordinario, vorrebbe dire aggiungerne uno: il settimo sarebbe da pazzi. Se non arriverà non succederà niente. Ho già raggiunto tantissimi obiettivi. Sono molto felice al momento, quindi qualsiasi cosa arriverà da qui in avanti sarà in più”.