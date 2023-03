Michael Schumacher come sta? Le rivelazioni di Eddie Jordan

Michael Schumacher, le rivelazioni di Eddie Jordan sulle condizioni dell'ex fuoriclasse della Ferrari

Eddie Jordan, l’uomo che ha lanciato Michael Schumacher in Formula 1 (nel 1991 al posto di Bertrand Gachot), ha parlato delle condizioni di salute dell’ex pilota della Ferrari, vincitore di 7 Mondiali di F1 (2 con la Benetton e 5 con la Rossa) a oltre nove anni dal terribile incidente sugli sci capitato a Meribel (29 dicembre del 2013) che ha stravolto la vita di Schumi.

Michael Schumacher, le rivelazioni di Eddie Jordan sul suo stato di salute: “Lui è lì, ma non c’è”

Eddie Jordan si è detto molto speranzoso sul talento di Mick Schumacher, il figlio del grande Schumi (“sicuro che riuscirà a farsi strada”) e dice: “Il motivo per cui mi sento molto vicino a lui è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia: lui è lì ma non c’è”. E aggiunge: “Mick non prende il nome da suo padre, come molti pensano, ma da uno sportivo di cui Michael era appassionato, di cui provava quasi soggezione, che ha vinto cinque titoli mondiali con la Honda”. Il riferimento è a a Mick Doohan, australiano cinque volte iridato. Quanto a Michael “Penso a lui con affetto oggi e sempre”.

Schumi negli ultimi tempi si è trasferito insieme alla moglie in una casa a Maiorca, nelle Baleari, dopo che è stata messa in vendita la storica villa di Gland, sul lago di Ginevra, dove viveva in precedenza con tutta la famiglia.