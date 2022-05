Mihajlovic, il tecnico rossoblù è stato dimesso: "È in buone condizioni"

Mihajlovic, le dimissioni dal Sant’Orsola e il ritorno al Bologna

Il tecnico rossoblù è stato finalmente dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola. Settimane complesse per Mihajlovic: dallo spettro della leucemia che si ripresenta al ricovero per trentaquattro giorni. Ora però la situazione sembra essere rientrata nella norma, i valori e le analisi dell’allenatore sono confortanti e il peggio sembra essere ormai alle spalle. Dopo un mese di cure intense, Sinisa trascorrerà qualche giorno circondato dai suoi affetti per poi fare ritorno dal suo Bologna, squadra imbattuta da sei partite.

Mihajlovic, i post pieni di affetto su Instagram

Dopo il ricovero di un mese, Sinisa è stato accolto a braccia aperte dai suoi cari. Non si fa attendere il commento su Instagram della sua Arianna: “Che dire del tuo sorriso…e i tuoi occhi? Parlano…”. Non tarda il post della figlia Virginia: “Bentornato nonnino, ci sei mancato”. Così twitta il suo Bologna: “Forza Mister, siamo con te”.

