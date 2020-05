Milan, l'apertura di Rangnick: "Non escludo questa possibilità"

"Il Milan? Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi". Le parole di Ralf Rangnick alla Bild lasciano sperare il Milan e lui non fa niente per nasconderlo: "Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l'avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida". Considerazione che fa riferimento alla sua volontà di avere carta bianca e di avere a disposizione fondi per costruire il suo giocattolo. "Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta".

Quello stato su WhatsApp

Non a caso è curioso anche lo stato WhatsApp dell'ex allenatore del Red Bull Salisburgo e Shalke 04, che a Milano sarebbe sia allenatore che manager: "Sono i sogni a far vivere l'uomo". Già quelle di Enzo Ferrari, l'uomo del Cavallino che sta ispirando il possibile futuro uomo rossonero. Perché senza sogni non si va avanti.