Milan, Cardinale vuole Ibrahimovic club manager rossonero: la situazione

Milan, Zlatan Ibrahimovic club manager? RedBird e Cardinale ci provano

Sta nascendo il nuovo corso del Milan voluto da Gerry Cardinale. Una vera e propria rivoluzione societaria con l'addio di Maldini-Massara e il gruppo di lavoro composto da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli (coadiuvati da Billy Beane e il mercato... dell'algoritmo). Ma alla nuova struttura societaria ha bisogno di una figura carismatica al fianco della squadra, un club manager. Il nome che sognano i tifosi del Milan? Zlatan Ibrahimovic

Milan, Ibrahimovic torna? Zlatan Club manager? La situazione

Nel Milan targato Red Bird Zlatan Ibrahimovic è un candidato forte. "Chi meglio dello svedese conosce vita, morte e miracoli del gruppo rossonero? Probabilmente nessuno. Senza dimenticare quel carisma che ha portato da giocatore, quella mentalità vincente che ha trasformato un manipolo di ragazzi di belle speranze a un gruppo con una fame di vittorie impressionante", scrive calciomercato.com. Che però spiega: "L’idea esiste ed è forte, tra qualche giorno si trasformerà in una vera e propria proposta a Zlatan Ibrahimovic. Le possibilità di riuscita però, al momento, non sembrano essere così elevate: lo svedese vuole prendersi del tempo prima di intraprendere la migliore strada professionale possibile per il suo futuro. In caso di risposta negativa, non si arresterà la ricerca del club che vuole un professionista legato al mondo Milan, che conosca Milanello a menadito".

